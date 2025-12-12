Il 13 e 14 dicembre a Genova all'interno di Villa Bombrini torna ExhiBricks, esposizione di opere in mattoncini Lego, in una edizione speciale natalizia. Sono tantissime le opere esposte, che si accompagnano a un'area gioco, disegno, lettura, montaggio e acquisto. Christmas Edition - Mattoncini a Genova. L'appuntamento è a Villa Durazzo Bombrini in via Muratori, 5 sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19 e domenica 14 dalle 10 alle 18.
Exhibricks, tutti pazzi per i mattoncini Lego in versione natalizia: l'appuntamento a Villa Bombrini
21 secondi di lettura
di E.P.
TAGS
Ultime notizie
- Comitato di quartiere di via Cravasco dona una biblioteca alla scuola primaria Paganini dell’Istituto Comprensivo Pra'
- Tassa crocieristi, Assoutenti: "Sia commisurata alla spesa del viaggio"
- Intossicazione da tonno a Genova, indagato il titolare del locale
- Diga, arrivata la chiatta che realizzerà la sovrastruttura dei cassoni
- Sciopero Cgil, il mondo del lavoro in piazza a Genova: a rischio trasporto pubblico e sanità
- Studi medici straordinari e ambulatori Asl3 aperti nel weekend, ecco quali
IL COMMENTO
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."