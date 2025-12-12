Attualità

Torna alla homepage

Exhibricks, tutti pazzi per i mattoncini Lego in versione natalizia: l'appuntamento a Villa Bombrini

21 secondi di lettura
di E.P.

Il 13 e 14 dicembre a Genova all'interno di Villa Bombrini torna ExhiBricks, esposizione di opere in mattoncini Lego, in una edizione speciale natalizia. Sono tantissime le opere esposte, che si accompagnano a un'area gioco, disegno, lettura, montaggio e acquisto.  Christmas Edition - Mattoncini a Genova. L'appuntamento è a Villa Durazzo Bombrini in via Muratori, 5 sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19 e domenica 14 dalle 10 alle 18.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS