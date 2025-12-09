Campomorone si accende di luci e di emozioni per il periodo delle feste 2025

Nel cuore della Val Polcevera, il Comune presenta un programma ricco di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori da fine novembre fino all’inizio del nuovo anno.

Le vie del paese si trasformeranno in un percorso di atmosfera natalizia, tra mercatini, artigianato locale e sapori tradizionali. Nel fine settimana, il Parco di Isoverde diventerà il punto di ritrovo per famiglie e bambini, con laboratori creativi, animazioni e l’immancabile casetta di Babbo Natale ospitata nell’atrio del Comune, dove si potranno imbucare le letterine.

Non mancheranno musica e spettacoli dal vivo: cori, concerti e iniziative culturali animeranno piazze e spazi pubblici, mentre i negozi del centro resteranno aperti per lo shopping delle feste, contribuendo a creare un clima vivace e accogliente.

Un Natale che unisce tradizione e partecipazione, per raccontare ancora una volta la voglia di stare insieme di una comunità che si prepara a vivere le sue feste con calore e semplicità. Le telecamere di Primocanale si sono accese nella prima domenica di dicembre per documentare nella grande piazza di fronte alla sede del Comune la festa e la tradizione di questo periodo con la 37 edizione dei mercatini di Natale.