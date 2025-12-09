In 100 da tutto il mondo per il titolo di campione di pesto genovese al mortaio

× Il tuo browser è obsoleto.

L’XI edizione del Campionato mondiale di pesto si terrà come sempre nel cuore di Genova, il Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale, il 21 marzo del prossimo anno, una grande festa e una grande gara attesa e sentita un po’ in tutto il mondo che si rinnova ogni due anni in nome dell’eccellenza e dell’alto livello della nostra cultura alimentare.

Come da tradizione, saranno 100 i “pestaioli” che si sfideranno, provenienti da mezzo mondo. L’apertura e le modalità per iscriversi verranno comunicate a gennaio. Tra i concorrenti 28 parteciperanno di diritto in quanto vincitori delle eliminatorie che sono state organizzate in Italia e all’estero (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada) nei due anni trascorsi dall’ultima edizione. Una giuria composta da 30 esperti – tra gourmet, operatori e opinion leader del settore – avrà il compito di valutare i partecipanti, organizzandoli al mattino in batterie da dieci. Nel pomeriggio si terrà la decisiva “disfida” finale, al termine della quale verrà proclamato il nuovo Campione del Mondo di Pesto Genovese al Mortaio.

Gli eventi collaterali, parte integrante del Campionato da quasi vent’anni, attualmente in programmazione, riguardano l’area culturale con “Pesto da leggere” (premio letterario dedicato alle pubblicazioni sulla cucina italiana e internazionale e alla saggistica enogastronomica, in memoria di Pietro Cheli giornalista culturale genovese e storico giudice del Campionato). Altre attività sono l’evento-concorso “Fumetti al Pesto” per giovani illustratori organizzato da Genoa Comics Academy, la tradizionale mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e i “mortai della pace”, la visita alle botteghe dell’artigianato artistico nel Centro Storico a cura di Confartigianato e non ultimo il percorso tematico in alcuni palazzi storici: “Pesto&Rolli”.

L’area bambini prevede l’ormai irrinunciabile Campionato dedicato a loro e alle famiglie, non competitivo, a cura del Consorzio del Basilico Genovese DOP e il “Coro Lollipop” che canterà con l’inno del campionato l’avvio della manifestazione ufficiale.

Nel Minor Consiglio per chi vuole saperne di più verranno predisposti gli angoli informativi delle DOP liguri e lo scaffale aggiornato dei “pesti sbagliati”. Nell’angolo del “Pesto Talk” tutti quelli che hanno qualcosa da dire sul Pesto potranno farlo.

Per l’area “innovazione e ricerca” che nel DNA della genovesità convive con il rispetto dei valori tradizionali è allo studio la presentazione di una ricerca scientifica dell’IIT per portare il pesto nello spazio (“Odissea del Basilico”) e anche più semplicemente, per abbinarlo nei salotti con il tè (“Beato Tè). Innovativo nel gusto è lo stesso gadget del Campionato 2026, una confezione di biscotti salati dal sapore particolare di basilico messi a punto da esperti nutrizionisti: “I pestelli genovesi”.



















Fuori campionato la “settimana dei ristoratori liguri” e il concorso “miglior vetrina” che richiami la tradizione del Pesto al Mortaio a cura dei commercianti genovesi. Il giorno prima, venerdì 20 marzo pomeriggio, nella sala conferenze della Regione Liguria in Piazza De Ferrari letture e conversazioni e lezioni di pesto al mortaio last minute per i concorrenti che arrivano da fuori e per i giovani che chiedono di imparare.

Alla sera di sabato 21 marzo 2026, proclamato il vincitore e assegnata la targa al concorrente che arriva da più lontano (a cura dell’Associazione culturale “A Compagna”), l’XI edizione si chiuderà con il tradizionale “Pesto Party” in cui si gusteranno le delizie e le interpretazioni della cucina ligure predisposte dai ristoratori di “Genova Gourmet.

Una recente inchiesta condotta dall’Associazione dei Liguri nel Mondo ha stigmatizzato come nell’immaginario collettivo dei “foresti” – dagli europei ai cittadini dei più lontani paesi dei cinque continenti - la Liguria sia sinonimo di “dolce vita”, clima mite, splendidi palazzi e, soprattutto, “straordinaria qualità e raffinatezza della cucina”. Il Campionato Mondiale del Pesto Genovese è parte integrante di questa narrazione perché dal 2007 difende l’identità ligure ed esalta la qualità e l’origine dei prodotti utilizzati.

“Siamo ormai all'undicesima edizione di questo campionato, che ha portato il nome di Genova in tutto il mondo, rinforzando la nostra identità ma anche internazionalizzando sempre più uno dei punti di forza del nostro export. E siccome squadra che vince non si cambia, la Camera di Commercio mantiene saldamente il timone e si affida ancora una volta all'ideatore Roberto Panizza e al team dei Palatifini - dice Luigi Attanasio Presidente della Camera di Commercio di Genova che continua - Mi piace sottolineare la novità di quest'anno, il concorso letterario. Sappiamo tutti quanto la cultura del cibo faccia ormai parte della nostra dimensione quotidiana e quanto il suo racconto sia sempre più protagonista delle nostre letture: ebbene con questo concorso vogliamo premiare la narrazione nel suo significato originale, quello ad opera di autori che non vogliono promuovere prodotti o influenzare scelte di consumo, ma semplicemente studiare o raccontare”.

“Regione Liguria, come da tradizione, sostiene con convinzione il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio, inserendolo nel Piano delle iniziative promozionali regionale - sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Questa nuova edizione porterà ancora più attenzione internazionale sulla nostra cucina e sull’innovazione legata alle tipicità locali confermando il pesto come ambasciatore autentico della Liguria”.

“Torna a Genova uno degli eventi più attesi dell’anno che porta in città concorrenti davvero da ogni parte del mondo – interviene l’Assessora al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin – tutte persone innamorate della nostra cucina e delle nostre uniche materie prime. Il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio non è solo per vedere all’opera i “pestaioli” ma è anche un momento di scambio, di arricchimento, di sperimentazione e innovazione della tradizione che danno lustro alla nostra città. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per il lavoro che svolge da anni per rendere questo appuntamento sempre più proiettato nel futuro”

"Undicesima edizione del campionato mondiale di pesto al mortaio, quella della svolta, della maturità. Il campionato è ormai diventato un riferimento nazionale ed internazionale per la comunicazione del cibo, con innumerevoli filiazioni in tutto il territorio nazionale. questo ci onora e ci responsabilizza ulteriormente. L'appoggio di Camera di Commercio di Genova (titolare dell'evento), di Regione Liguria e Comune di Genova renderanno questo percorso sempre più efficace per promuovere quella parte di cultura materiale legata al cibo così importante ai nostri tempi" conclude Roberto Panizza, Presidente dell’Associazione Culturale Palatifini e Direttore del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio.





