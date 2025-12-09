Il Coro di Monte Cauriol al Carlo Felice festeggia il suo 75esimo compleanno

Ritorna il tradizionale appuntamento natalizio con il Coro di Monte Cauriol: l'evento del 2025 sarà al teatro Carlo Felice di Genova venerdì 12 dicembre alle ore 20.30. Il concerto è un evento benefico che raccoglie fondi per la Fondazione Gigi Ghirotti.
Il concerto al teatro Carlo Felice
Sarà una grande emozione ascoltare le melodie natalizie cantate dal coro a teatro, proprio quando il Coro Monte Cauriol compie 75 anni di attività. Il coro è diretto dal 2013 da Massimo Corso, nella tradizione del padre Armando, fondatore e ispiratore di un gruppo nato con la finalità, forte ancora oggi, di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica con l’uso della sola voce, con testi e musiche tramandati da generazioni.
AAA giovani cantanti cercasi
Il Coro cerca le nuove generazioni: se dei fondatori del coro infatti non resta più nessuno, l'età media è comunque molto alta e la tradizione del canto popolare ha bisogno di nuova linfa. Al momento, spiega a Primocanale il presidente del Cauriol Gianni Cassola, c'è anche un ragazzo di 16 anni entrato nel coro e una famiglia in cui cantano insieme tre generazioni: nonno, padre e nipote. Per questo continua il lavoro di divulgazione della tradizione corale nelle scuole da parte dei componenti del coro mentre anche al Ducale saranno presenti diverse scolaresche nel pubblico.
IL COMMENTO
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."
Ex Ilva: costa più chiuderla che sanarla, ma tregua inutile senza l’aiuto di tutti