Il Coro di Monte Cauriol al Carlo Felice festeggia il suo 75esimo compleanno

Ritorna il tradizionale appuntamento natalizio con il Coro di Monte Cauriol: l'evento del 2025 sarà al teatro Carlo Felice di Genova venerdì 12 dicembre alle ore 20.30. Il concerto è un evento benefico che raccoglie fondi per la Fondazione Gigi Ghirotti.

Il concerto al teatro Carlo Felice

Sarà una grande emozione ascoltare le melodie natalizie cantate dal coro a teatro, proprio quando il Coro Monte Cauriol compie 75 anni di attività. Il coro è diretto dal 2013 da Massimo Corso, nella tradizione del padre Armando, fondatore e ispiratore di un gruppo nato con la finalità, forte ancora oggi, di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica con l’uso della sola voce, con testi e musiche tramandati da generazioni.

AAA giovani cantanti cercasi

Il Coro cerca le nuove generazioni: se dei fondatori del coro infatti non resta più nessuno, l'età media è comunque molto alta e la tradizione del canto popolare ha bisogno di nuova linfa. Al momento, spiega a Primocanale il presidente del Cauriol Gianni Cassola, c'è anche un ragazzo di 16 anni entrato nel coro e una famiglia in cui cantano insieme tre generazioni: nonno, padre e nipote. Per questo continua il lavoro di divulgazione della tradizione corale nelle scuole da parte dei componenti del coro mentre anche al Ducale saranno presenti diverse scolaresche nel pubblico.