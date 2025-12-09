L'ultimo saluto a Sandro Giacobbe, oggi i funerali a Chiavari

Sarà oggi, martedì 9 dicembre, a Chiavari l'ultimo saluto a Sandro Giacobbe, cantautore di grande livello che, con brani quali Signora mia e Gli occhi di tua madre, rimase per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e '80 segnando un'intera generazione. I funerali saranno alle 15, nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto.

In centinaia tra amici, parenti e fan, hanno portato un saluto alla camera ardente aperta lunedì nella cappella Maggiore del Seminario di Chiavari.

Ha vissuto la sua carriera con un garbo raro

Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno dove è morto. Nel comune rivierasco aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.

Nel panorama della canzone italiana, nei suoi anni d'oro ricchissimo, era riuscito a fondere la delicatezza dell’emozione con la forza della narrazione personale. Un viaggio, il suo, nella vulnerabilità umana raccontata con una sincerità disarmante. E' stato un testimone delle fragilità dell’animo e molte sue canzoni mescolavano l'amore con il rimpianto, la speranza con la malinconia. Ha declinato la sua arte con un garbo raro, senza ostentare il dramma, senza urlare il dolore, piuttosto sussurrandolo. E come aveva vissuto la sua fama con pudore, allo stesso modo, riservato e discreto, è riuscito a vivere anche la malattia.