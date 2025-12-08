Più che una cioccolata calda passeggiando tra i mercatini di Natale, un gelato in riva al mare. È questo il leit motiv dei primi giorni di dicembre, con un'Immacolata al sole, con temperature primaverili. Genova e la Liguria riaccolgono a braccia aperte il bel tempo, con un clima che ricorda più aprile che dicembre. Insomma, l'anticiclone la fa da protagonista e tra uno shopping e l'altro, in vista dei doni del 25 dicembre, sono state diverse le persone che si sono avventurate in spiaggia, con un "non so che" di tintarella. Quello a cui stiamo assistendo è una sorta di inversione termica: non solo al mare, ma anche in montagna. Salendo di quota, le temperature sono aumentate sensibilmente rendendo il sole il primo catalizzatore. In questi giorni in costa, si sono sfiorati i 18 gradi, una bella sensazione tiepida, che però cela un interrogativo sul cosiddetto cambiamento climatico. Ma mentre ci si interroga su quello che sta accadendo dal punto di vista meteorologico, a Genova c'è chi ha osato di più, approfittando della bella giornata. Un bel tuffo in acqua, sulla riva tra Quarto e Quinto, tra chi si è bagnato solo i piedi e chi invece, in costume, ha fatto un bagno vero e proprio. Insomma, tra sole e mare, a Genova più che Babbo Natale si aspetta l'uovo di Pasqua.
Dicembre al mare, sole e temperature primaverili... e c'è chi fa un bel bagno
Nel giorno dell'Immacolata sono state diverse le persone che hanno approfittato del bel tempo per fare un veloce bagno al mare
di Giorgia Fabiocchi
