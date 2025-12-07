I lavoratori dell'ex Ilva ringraziano Genova: "Vittoria anche al prezzo di pesanti disagi"

I lavoratori dell'ex Ilva di Genova ringraziano la città. Le lunghe giornate di sciopero e manifestazioni hanno interessato la città per cinque giorni (da lunedì primo dicembre a venerdì 5 dicembre). A questi giorni si aggiungono le due giornate del 19 e 20 novembre. Cortei, manifestazioni per le vie della città con un presidio fisso in piazza Savio a Cornigliano fino alla smobilitazione di venerdì dopo le notizie arrivate da Roma che aprono uno spiraglio per quanto riguarda la prosecuzione della lavorazione dello zincato nello stabilimento di Genova.

I lavoratori: "Ottenuto un'importante continuità produttiva"

Giorni di difficoltà per quanto riguarda il traffico cittadino, rimasto in più occasioni paralizzato. Ma anche per i cittadini e negozianti di Cornigliano che hanno denunciato di aver registrato un calo degli affari nei giorni del presidio. E così i lavoratori e sindacati hanno deciso di ringraziare la città. "Come lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano e metalmeccanici di tutta Genova sappiamo bene che sono stati giorni difficili per tutti, a partire da noi. Sette giorni di sciopero con blocchi della viabilità, cortei e manifestazioni. Non potevamo fare altrimenti. Sappiamo di aver creato molti disagi in città e ce ne dispiace. Abbiamo messo alla prova la pazienza di molti. Non potevamo fare altrimenti" si legge nella nota firmata da Fim, Fiom e Usb. "E stata però una mobilitazione di lotta necessaria, non solo per la difesa di più di mille posti di lavoro ma anche per tutta la Città di Genova. Abbiamo strappato un'importante continuità produttiva per lo stabilimento di Comigliano, almeno fino a febbraio. Cornigliano non chiude e con esso continua a vivere la città e il quartiere. Una mobilitazione che ha visto nuovamente lavoratori italiani e stranieri di molte aziende della città, colleghi in fabbrica e vicini di casa, rinunciare a giornate di lavoro per chiedere uniti che l'ex Ilva potesse continuare a lavorare. Una mobilitazione che grazie alla lotta, alla tenacia e all'abnegazione di chi l'ha vissuta e, c'è de ricordarlo, anche con il contributo delle Istituzioni Locali, ha ottenuto una vittoria, anche al prezzo, lo sappiamo, di pesanti disagi per la Cittadinanza. Continueremo a vigilare e a difendere l'industria e il lavoro a Genova, come sempre. Buone feste a tutti" firmato Fim, Fiom e Usb.

Martedì la camminata in autostrada e giovedì la manifestazione tra prefettura e la stazione Brignole

Giorni di disagi per la città. Martedì i lavoratori hanno occupato l'autostrada tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Ovest con la città rimasta divisa in due con il traffico a lungo paralizzato. Una situazione andata avanti per ore. E poi giovedì il corteo da piazza Savio fino alla Prefettura. Qui i momenti di tensioni con la polizia schierata in tenuta anti-somossa con il conseguente lancio di fumogeni, candelotti e lacrimogeni. Quindi i manifestanti si sono spostati verso Brignole con l'occupazione della stazione. Visto la situazione Trenitalia ha fatto fermare i treni per ragioni di sicurezza: la conseguenza è stata la cancellazione di molti treni, altri hanno accumulato pesanti ritardi.

Altri tavoli a Roma prima di Natale

Venerdì al termine dell'incontro a Roma il ministero del Made in Italy insieme a Regione Liguria e Comune di Genova hanno diffuso una nota in cui viene spiegato che "la struttura commissariale sta lavorando a un percorso che possa rispondere alla principale richiesta dei lavoratori, ovvero rimettere in funzione anche la linea dello zincato, bilanciandola con la produzione della banda stagnata, con i numeri complessivi dei lavoratori impiegati che sono stati comunicati la scorsa settimana". In sintesi nulla di certo ma c'è l'apertura a trovare una soluzione. Soluzione tampone che vede il fermo dell'impianto di Cornigliano impegnato nella lavorazione della zincatura per tre settimane e poi l'arrivo di circa 24mila tonnellate di rotoli di acciaio per la prosecuzione delle attività fino a tutto febbraio. Di fatto i rotoli vengono riportati a Genova dopo che erano stati destinati a Novi Ligure.