Orientamenti, i consigli di Amalia Ercoli Finzi per le nuove generazioni: "Provare, cambiare, osare"
3 secondi di lettura
di Aurora Bottino e Chiara Orru'
ARTICOLI CORRELATI
Sabato 22 Novembre 2025
Orientamenti 2025, avvicinare i più piccoli alla scienza con le giovani ricercatrici dell’IIThttps://www.youtube.com/embed/N5cklVj6dYs?si=aCfoBXA38PE7o-yU
Mercoledì 19 Novembre 2025
Tg Orientamenti - Giorno 1https://www.youtube.com/embed/HQekOa4BR0A?si=6e-4KDHqsgptn9Tn
TAGS
Ultime notizie
- A Genova una fondazione per aiutare le start up a crescere
- Sampdoria, maglia speciale contro la violenza sulle donne
- Orientamenti, i consigli di Amalia Ercoli Finzi per le nuove generazioni: "Provare, cambiare, osare"
- Accoltellato dal figlio in casa, 60enne ricoverato allo Scassi
- Orientamenti 2025, avvicinare i più piccoli alla scienza con le giovani ricercatrici dell’IIT
- Orientamenti 2025, il campione paralimpico Bocciardo: "Lo sport supera barriere e cambia la vita"
IL COMMENTO
Se Genova perde l'acciaio perde la sua anima
L'interazione culturale e biologica nelle necropoli di Genova