Attualità

Torna alla homepage

Orientamenti 2025, il campione paralimpico Bocciardo: "Lo sport supera barriere e cambia la vita"

3 secondi di lettura
di Aurora Bottino e Chiara Orru'

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 21 Novembre 2025

Il ministro Zangrillo a Orientamenti: "Mia presenza qui un dovere. Ai ragazzi dico: ogni mestiere ha dignità"

"Queste sono occasioni dove incontriamo i giovani, e dobbiamo aiutare i ragazzi a fare scelte coerenti con le loro capacità e i loro desideri" ha detto Zangrillo
Venerdì 21 Novembre 2025

Tg Orientamenti - Giorno 4

https://www.youtube.com/embed/ckj_RUX5GkQ?si=qJ-EI9AqrZeO4y2x

TAGS