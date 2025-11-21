Il ministro Zangrillo a Orientamenti: "La mia presenza qui è un dovere"

"È il terzo anno che vengo a Orientamenti, e penso che la mia presenza qui sia quasi un dovere. La Pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro italiano, con 3,4 milioni di dipendenti. Queste sono occasioni dove incontriamo i giovani, e dobbiamo aiutare i ragazzi a fare scelte coerenti con le loro capacità e i loro desideri". Lo ha detto oggi il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, alla fiera della formazione Orientamenti a Genova.

"Aiutiamo i giovani e prepariamo le famiglie"

"Dobbiamo essere capaci di aiutare i giovani e di preparare le famiglie, - ha proseguito il ministro -. A chi organizza questi eventi, suggerisco di invitare le famiglie, perché dobbiamo evitare che si ripetano quelle narrazioni per le quali se una persona non ha fatto il liceo o l'università è una persona di serie B. Io penso che tutti i mestieri abbiano una dignità. Dobbiamo essere capaci a insegnare alle famiglie ad assecondare i talenti dei ragazzi. Pensiamo agli Its, che registrano un tasso di occupabilità che sfiora il 100%".