Attualità

Torna alla homepage

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 21 novembre 2025

1 minuto e 46 secondi di lettura
di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria 

9,30 - GENOVA - Prefettura, Largo Lanfranco. Flash mob organizzato dallo Spi-Cgil 'Una società che lascia sedie vuote crea un Paese senza futuro', a sostegno delle proposte dei pensionati sulla manovra del governo.

9,30 - GENOVA - Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9, Genoa Smart week, sessione a cura dell'Università di Genova sui progetti sviluppati dall'ateneo nell'ambito del Pnrr.

10,30 - GENOVA - Salone Orientamenti, sala Levante. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sarà ricevuto dal governatore Bucci e dall'assessore Scajola.  Alle 12 parlerà agli studenti sul tema "Sblocca il tuo potenziale. La pubblica amministrazione incontra i giovani".

11 -  GENOVA - Palazzo Tursi, Centro per famiglie, via Garibaldi 9. Presentazione del 'nuovo centro per le famiglie', un hub cittadino, innovativo e intergenerazionale, che rafforza la rete dei servizi.

12 - GENOVA - Salone Orientamenti. Duccio Forzano, consulente artistico di Primocanale e regista tra i più noti della televisione italiana, incontrerà venerdì a mezzogiorno i “Dreamers” di Orientamenti 2025 con una lectio magistralis dal titolo “La ripresa sul set come nella vita”.

14,30 - GENOVA - Palazzo della Regione, piazza De Ferrari. I capigruppo di opposizione, Armando Sanna (PD), Selena Candia (AVS), Stefano Giordano (M5S) e Gianni Pastorino (LOP) con il vicepresidente regionale della Commissione sanità Enrico Ioculano consegneranno al presidente Bucci la controriforma della sanità. Dopo l'incontro con Bucci punto stampa in piazza De Ferrari, davanti Palazzo della Regione.

14,30 -  GENOVA - Magazzini del Cotone, sala Levante. Nell'ambito del Festival Orientamenti, incontro con il ministro della disabilità Alessandra Locatelli.

16,30 - GENOVA - Vico San Marcellino 1. Assemblea provinciale di Libera Genova con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo referente provinciale e il programma scaturito dai lavori dell'assemblea. Interventi del referente Libera Genova Molinari e del referente Libera Liguria Macario. 

La Programmazione di Primocanale

8 - Primomattino 

9,30 - Il medico risponde con Matteo Bassetti, direttore DIAR malattie infettive Liguria

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale e approfondimento

20 - Gradinata Sud

21 - Black Friday

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS