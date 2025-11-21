L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 21 novembre 2025

18 - Primogiornale e approfondimento

16,30 - GENOVA - Vico San Marcellino 1. Assemblea provinciale di Libera Genova con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo referente provinciale e il programma scaturito dai lavori dell'assemblea. Interventi del referente Libera Genova Molinari e del referente Libera Liguria Macario.

14,30 - GENOVA - Palazzo della Regione, piazza De Ferrari. I capigruppo di opposizione, Armando Sanna (PD), Selena Candia (AVS), Stefano Giordano (M5S) e Gianni Pastorino (LOP) con il vicepresidente regionale della Commissione sanità Enrico Ioculano consegneranno al presidente Bucci la controriforma della sanità. Dopo l'incontro con Bucci punto stampa in piazza De Ferrari, davanti Palazzo della Regione.

12 - GENOVA - Salone Orientamenti. Duccio Forzano, consulente artistico di Primocanale e regista tra i più noti della televisione italiana, incontrerà venerdì a mezzogiorno i “Dreamers” di Orientamenti 2025 con una lectio magistralis dal titolo “La ripresa sul set come nella vita”.

11 - GENOVA - Palazzo Tursi, Centro per famiglie, via Garibaldi 9. Presentazione del 'nuovo centro per le famiglie', un hub cittadino, innovativo e intergenerazionale, che rafforza la rete dei servizi.

10,30 - GENOVA - Salone Orientamenti, sala Levante. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sarà ricevuto dal governatore Bucci e dall'assessore Scajola. Alle 12 parlerà agli studenti sul tema "Sblocca il tuo potenziale. La pubblica amministrazione incontra i giovani".

