Presidio ex Ilva, incubo traffico a Genova: ecco la situazione. Primocanale in diretta

La situazione del traffico in città, tutti gli aggiornamenti
di F. Ser.

Seconda giornata di proteste e sciopero con presidio da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova in piazza Savio. Per tutta la giornata di mercoledì il Ponente genovese è rimasto bloccato con il traffico paralizzato in città e in autostrada. Primocanale in diretta dalle 7 con tutti gli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti

Ore 7 - Potenziata la presenza delle pattuglie degli agenti della polizia locale. Traffico intenso in zona Borzoli e in via San Giovanni d'Acri. Polizia locale segnala nel corso della giornata possibili chiusure all'improvviso della strada a Mare Guido Rossa. 

Ore 6,45 -Zona Cornigliano permangono chiusure al transito in piazza Savio  (pre-filtro rotonda Albareto)- strada G. Rossa - e via Cornigliano in entrambe le direzioni di marcia. In A10 segnalata manifestazione in uscita dal casello di Genova Aeroporto. 

Ore 6 - Zona Cornigliano permangono chiusure al transito in piazza Savio  (pre-filtro rotonda Albareto)- strada G. Rossa - e via Cornigliano in entrambe le direzioni di marcia.

Il sindaco Bucci torna tra i manifestanti Il sindaco Bucci torna tra i manifestanti
Il traffico in città alle 19 Il traffico in città alle 19
Viabilità in tilt in serata Viabilità in tilt in serata
La polizia locale al lavoro La polizia locale al lavoro
Traffico a Borzoli Traffico a Borzoli

