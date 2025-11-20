Presidio ex Ilva, incubo traffico a Genova: ecco la situazione. Primocanale in diretta

Seconda giornata di proteste e sciopero con presidio da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova in piazza Savio. Per tutta la giornata di mercoledì il Ponente genovese è rimasto bloccato con il traffico paralizzato in città e in autostrada. Primocanale in diretta dalle 7 con tutti gli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti

Ore 7 - Potenziata la presenza delle pattuglie degli agenti della polizia locale. Traffico intenso in zona Borzoli e in via San Giovanni d'Acri. Polizia locale segnala nel corso della giornata possibili chiusure all'improvviso della strada a Mare Guido Rossa.

Ore 6,45 -Zona Cornigliano permangono chiusure al transito in piazza Savio (pre-filtro rotonda Albareto)- strada G. Rossa - e via Cornigliano in entrambe le direzioni di marcia. In A10 segnalata manifestazione in uscita dal casello di Genova Aeroporto.

Ore 6 - Zona Cornigliano permangono chiusure al transito in piazza Savio (pre-filtro rotonda Albareto)- strada G. Rossa - e via Cornigliano in entrambe le direzioni di marcia.