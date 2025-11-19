Presidio ex Ilva: prima giornata da incubo per il traffico. I manifestanti: "Restiamo qui"

Ponente genovese bloccato e traffico paralizzato in città, situazione cominciata da questa mattina causata principalmente dalle chiusure dovute alla manifestazione dei lavoratori di ex Ilva a Cornigliano. Primocanale in diretta.

Gli aggiornamenti

Ore 21.42 - Traffico in autostrada in via di risoluzione



Ore 21,10 - Permangono le chiusure di via Cornigliano e di via Guido Rossa, con effetti significativi sulla viabilità circostante.

Il traffico risulta rallentato in via Gramsci in direzione ponente, mentre si registrano miglioramenti sulla Sopraelevata Aldo Moro, sempre verso ponente.

Persistono invece rallentamenti sui bypass di Borzoli e di Coronata, dove la circolazione procede con difficoltà.

Ore 20,57 - I manifestanti dichiarano che non scioglieranno il presidio nella notte e si fermeranno a dormire nelle tende. "Siamo preoccupati per questo abbiamo alzato il tiro", ha dichiarato il portavoce dei lavoratori Armando Palumbo. "Sono sicuro che Taranto chiuderà, chiediamo di fare sistema fattivo, bisogna creare un tavolo serio"

Ore 20,45 - Arrivata al presidio anche la sindaca Silvia Salis, un incontro a "porte chiuse"

Ore 20,30 - Il presidente di Regione Marco Bucci è tornato dai manifestanti, presente anche Simone D'Angelo segretario provinciale Pd, Armando Sanna capogruppo del Pd in Regione.



Ore 19,40 - Aggiornamento viabilità da polizia locale: il ponente genovese è completamente paralizzato, via Cornigliano, piazza Savio e la strada Guido Rossa restano chiuse, con forti ripercussioni anche sulla rete autostradale. La Sopraelevata Aldo Moro registra rallentamenti in direzione ponente in tutta la sua estensione.

Traffico nel ponente

Cornigliano bloccata: presidi e cortei hanno interrotto i principali assi viari.

Autostrada A10: code fino a 12 km tra Arenzano e Genova Aeroporto, sia verso Savona che verso Genova Pra’.

A12: rallentamenti da Genova Nervi fino a Sampierdarena.

Nodo urbano: traffico in tilt a San Benigno, Staglieno e lungo la viabilità ordinaria.

Vie alternative e bypass

Percorsi consigliati:

Direzione levante-ponente: utilizzare l’Aurelia (SS1) come alternativa, anche se molto congestionata.

Val Polcevera: via Borzoli e via Siffredi restano percorribili, ma con forti rallentamenti.

Accesso al centro: preferibile passare da A10

Zona porto e Sampierdarena: traffico intenso, ma possibili deviazioni lungo via Cantore e lungomare Canepa.

Sintesi

Ponente genovese bloccato: Cornigliano, Guido Rossa e piazza Savio chiuse.

Sopraelevata aperta.

Autostrade congestionate: A10 e A12 con code chilometriche.

Uniche vie di scorrimento: Aurelia, via Borzoli, via Siffredi e Lungobisagno, ma tutte rallentate.

Ore 19,15 - Il nostro giornalista, Filippo Serio, è stato aggredito dai manifestanti mentre stava per intervistare il presidente del Municipo Medio Ponente Fabio Ceraudo. Secondo quanto appreso, si sarebbe sviluppata una rissa tra i lavoratori e qualcuno tra loro si è avvicinato con aggressività al giornalista.

Ore 18,21 - Aggiornamento polizia locale: il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva sta generando importanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, in particolare nell’area di Cornigliano e nei principali assi di collegamento.

La Sopraelevata, in direzione ponente, è interessata da deviazioni obbligate verso corso Saffi, con conseguenti rallentamenti.

Il casello autostradale di Genova Ovest al momento riceve con estrema lentezza, mentre l’ingresso portuale di varco Albertazzi non riceve.

Si registrano code a passo d’uomo lungo via Perlasca in direzione Valpolcevera e su via Borzoli.

Ulteriori rallentamenti riguardano via di Francia e via Cantore in direzione ponente, nonché piazza Adua e via Gramsci, sempre in direzione ponente.

Congestionate anche le vie di accesso a Cornigliano provenienti da ponente, dove la circolazione risulta particolarmente difficoltosa.

Ore 18,14 - Riaperta la sopraelevata direzione ponente

Ore 17,50 - Chiuso l'ingresso della Sopraelevata dalla Foce in direzione ponente.

Ore 17,30 - A Genova città traffico bloccato sulla Sopraelevata in direzione Ponente, nella zona di Di Negro e davanti alla Stazione Martittima. Code anche all'altezza dell'elicoidale. Code anche da ponente in direzione centro. Situazione complicata sulle autostrade: in A7 coda tra bivio A7/A10 e Genova Ovest; in A7 coda verso Nord tra Genova Ovest e il bivio A10. In A7 direzione Genova coda tra Busalla e il bivio A10; in A10 coda tra Genova Aeroporto e A7 per traffico intenso; in A10 coda di 10 km in direzione Genova tra il bivio con la A26 e Genova Aeroporto. In A10 coda di 2 km tra il bivio con la A7 e Genova Aeroporto. Code in uscita al casello di Genova Aeroporto. In A12 coda tra Genova Nervi e il bivio in conseguenza della manifestazione. In A12 cosda di un km tra Genova Est e Genova Nervi in direzione levante.

Strade chiuse da questa mattina

Permangono le chiusure di via Cornigliano, piazza Savio e Guido Rossa. I rallentamenti hanno influito anche sul traffico autostradale, auto bloccate da Genova Ovest all'uscita di Genova Aeroporto in direzione Savona e viceversa da Genova Pra'. In A12 coda da Genova Nervi fino a Sampierdarena traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Di fatto code già dalla mattina sulla Sopraelevata in direzione ponente, in via Cantore e nell'area portuale di varco Albertazzi.