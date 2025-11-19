Ex Ilva, è rottura Governo-sindacati: sciopero e assemblea a Genova

È rottura totale sul futuro dell'ex Ilva tra Governo e sindacati. A Genova come negli altri stabilimenti è stato indetto uno sciopero con assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento di Cornigliano dalle ore 8. Una situazione tesa che ha portato nel giro di pochi giorni a un doppio incontro a Palazzo Chigi tra Governo, commissari e sindacati. Un nulla di fatto con i lavoratori preoccupati per un piano che vede un percorso che potrebbe portare fino a 6mila lavoratori in cassa integrazione. Le sigle dei metalmeccanici accusano il Governo di aver messo sul tavolo un piano di dismissione del siderurgico. Da Palazzo Chigi invece arriva la risposta che è stata accolta "la principale richiesta" dei sindacati e che "non ci sarà un'estensione ulteriore" della cassa integrazione, ma "in alternativa saranno individuati adeguati percorsi di formazione, anche per coloro già in cig".

Già al precedente tavolo era emerso che 1.550 persone si sarebbero aggiunte alle 4.450 che attualmente in cassa, portando da gennaio il totale a 6mila per due mesi. Ma la formazione, spiega palazzo Chigi, servirà a far acquisire ai lavoratori le competenze necessarie alla lavorazione dell'acciaio prodotto con le nuove tecnologie green. Per i sindacati non basta, anzi. La Uilm rilancia il rischio della chiusura e che dal primo marzo "non ci saranno più 6.000 lavoratori in cassa integrazione, ma ci sarà la totalità dei lavoratori", afferma il numero uno Rocco Palombella, parlando di "disastro" e richiamando governo e istituzioni alla responsabilità. Scatta così la decisione di andare allo sciopero: uno stop di 24 ore a partire da domani in tutti i siti ex Ilva.

Il piano sull'ex Ilva "di fatto va a ridimensionare le attività, è per la chiusura. Questo per noi è inaccettabile", dice il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. "Abbiamo chiesto alla presidenza del Consiglio di ritirare il piano e di fare intervenire direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci hanno risposto di no e noi abbiamo deciso ovviamente di dichiarare sciopero", rimarca il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma.

Stop che raccogli subito "il pieno sostegno" dal leader della Cgil, Maurizio Landini: "Il governo deve ritirare il piano proposto e la presidente del Consiglio deve intervenire direttamente". Il governo al tavolo ha fatto anche il punto sullo stato delle trattative per la vendita del gruppo e ha manifestato "la propria disponibilità a tenere aperto il confronto". In campo, oltre ai fondi Bedrock Industries e Flacks Group, c'è un altro pretendente con cui sono in corso contatti nel massimo riserbo. E ci sarebbe l'interessamento di un quarto operatore extra-Ue, "un elemento di novità", sottolinea l'Ugl. Anche l'Usb va all'attacco, perché "il governo conferma piano di dismissione" e il pacchetto di formazione dedicato a 1.550 lavoratori, "pari a 93mila ore è uno strumento utile solo a coprire l'assenza di attività produttive, non a costruire un futuro industriale". I sindacati chiedono ancora una volta l'ingresso dello Stato.