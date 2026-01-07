Inseguimento in via Canevari, due fermati: addosso un coltello e dosi di hashish

Sono stati fermati i due uomini che questa notte, intorno alle 3 e mezza, si sono schiantati con l'auto contro la sede della polizia locale di via Canevari dopo un inseguimento quasi da film per le vie di Genova. Tutto è iniziato in piazza dell'Annunziata, dove l'auto con i due a bordo non si è fermata all'alt di una volante che ha quindi acceso le sirene e si è lanciata all'inseguimento.

Cosa è successo

All'altezza della stazione della locale, dopo aver danneggiato l'auto della polizia, gli uomini sono saltati giù dal veicolo che, senza guidatore, si è schiantato contro il muro del palazzo. I giovani hanno poi tentato la fuga a piedi ma sono stati fermati poco dopo dagli agenti, non senza fatica: sono due gli agenti rimasti feriti durante il fermo.

Durante la perquisizione, avvenuta subito dopo, i poliziotti hanno trovato addosso a uno dei due un coltello, mentre nella scarpa dell'altro sono stati rinvenute diverse dosi di hashish. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.