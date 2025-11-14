XVII Trofeo Zita Peratti: le società sportive chiariscono sulla questione Palasport

In merito all'articolo pubblicato da Primocanale il 12 novembre 2025 sul XVII Trofeo Zita Peratti Special Olympics, le associazioni ASD Tegliese e GSD Cornigliano ritengono necessarie alcune precisazioni.

"Il trofeo Zita Peratti è un evento che da molti anni si svolge con lo stesso modus operandi, una manifestazione radicata sul territorio, sostenuta dalle famiglie e portata avanti da volontari. Iniziativa dal valore umano, sociale e sportivo. Visto il crescente numero di partecipanti, quest'anno volevamo dare all'evento una location più capiente, l'idea del Palasport era la più affascinante".

Le due associazioni spiegano: "Abbiamo trovato nella persona della sindaca una pronta disponibilità a far sì che l'evento si svolgesse al Palasport o come ultimo rimedio al Jean Nouvelle. Ma al termine di più incontri si evidenziava che i costi, sia per l'una che per l'altra struttura erano troppo alti da sostenere per le nostre società. Non entriamo nel merito del perchè o del percome i costi sono così alti in quanto non ci compete. Siamo Società sportive e il nostro obbiettivo e quello di fare sport ed inclusione. Non vogliamo essere veicoli di strumentalizzazione politica. Con questo ribadiamo che il Comune non ci ha tolto il Palasport, ma abbiamo semplicemente, anche se a malincuore, costatato l'impossibilità di svolgere il Trofeo nelle suddette location. Invitiamo la cittadinanza al Paladiamante di via Maritano i giorni del 22-23 novembre 2025".

