Tagli a Iit, il direttore Metta: "Non mandiamo via nessuno, ma la ricerca rallenterà"

"Non manderemo via i nostri ricercatori, ma andranno rimodulate le entrate di studenti e dottorandi che arrivano con le borse di studio. Noi oggi bandiamo circa 100 borse di dottorato con l'Università di Genova, se fossero minori le disponibilità, magari ne bandiremmo meno" - così Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia fa chiarezza dopo i tagli di 15 milioni di euro stabiliti dalla manovra Finanziaria del Governo, che prevede una riduzione del 15% dei fondi destinati all'Iit.

"Come sempre accade nella ricerca, più hai più puoi fare, quindi se hai un meno si farà meno - aggiunge Metta - è chiaro che la ricerca costa, è un investimento che porta valore. Il messaggio è che non c'è nulla di problematico, non c'è un IIT che scompare. Evidentemente finanziare la ricerca porta a innovazione, l'innovazione porta a competitività ed è questo quello che noi abbiamo come missione, ma anche lo Stato dovrebbe impegnarsi in questa direzione."

Sindaca Salis chiede ai parlamentari liguri di 'farsi sentire'

Questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato proprio gli spazi di Iit. A margine del sopralluogo, la sindaca ribadisce la necessità di un'azione parlamentare "ho chiesto a tutti i parlamentari della Liguria, a tutte le forze politiche, di farsi sentire, perché questa è un'eccellenza nazionale, un'eccellenza del nostro territorio che deve essere tutelata. I 15 milioni in meno, se confermati, si tradurranno in circa 300 ricercatori e ricercatrici in meno".

"Non ci possiamo permettere nella città con l'età media più alta d'Europa, di sprecare risorse che possano servire a un investimento sul futuro e sulla ricerca. E non dobbiamo scordarci che la ricerca, e quindi la scienza, è l'unico modo per provare a predire il futuro e provare ad organizzarlo" - conclude Salis

Sindacato Rsu: "Tagli inaccettabili"

Durante la visita della sindaca, erano presenti anche alcuni rappresentanti del sindacato Rsu dell'Iit: "Siamo alla vigilia della trattativa per il rinnovo economico biennale, e veniamo a sapere dai media che il taglio al bilancio verrà istituzionalizzato e che il direttore scientifico ha un programma dettagliato per cui, se il taglio davvero dovesse essere prolungato, verranno eliminati alcuni ricercatori e probabilmente dei laboratori. Questo lo riteniamo ovviamente inaccettabile. Come Rsu dell'Iit non possiamo fare altro che chiedere che il taglio non venga fatto, e che la dirigenza ci esponga qual è questo piano dettagliato per affrontare il taglio dei prossimi tre anni"