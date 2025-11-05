Attualità

Torna alla homepage

+ LIBRI + IDEE - Il pluralismo preso sul serio, intervista a Dino Confrancesco

3 secondi di lettura
di Mario Paternostro

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 29 Ottobre 2025

+ Libri + idee - Il romanzo del piccolo Messia

https://www.youtube.com/embed/-T4Pr9X9ONs?si=2TOaJR9ttUeX9dkn Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 
Martedì 21 Ottobre 2025

+ Libri + idee - "Mi è scappato il nonno partigiano", la presentazione del nuovo romanzo di Mario Paternostro

https://www.youtube.com/embed/ifJhT9id9fY?si=w1wTsZclrKRvaUlx  

TAGS