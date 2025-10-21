+ Libri + idee - "Mi è scappato il nonno partigiano", la presentazione del nuovo romanzo di Mario Paternostro
3 secondi di lettura
di Redazione
ARTICOLI CORRELATI
Mercoledì 03 Settembre 2025
+ Libri + idee - I Beatles a Genovahttps://www.youtube.com/embed/zrQQsPBKCl4?si=TU2Nxg5h4s_cIgXA Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Mercoledì 27 Agosto 2025
+ Libri + idee - Sangue gelido: un nuovo caso per il becchinohttps://www.youtube.com/embed/rCfmMtuxKcE?si=XHLvqGpFy59Otj8C Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS
Ultime notizie
- 'Moby Dick - La balena' a Palazzo Ducale - Lo speciale
- Caos pronto soccorso a Genova, 31 ambulanze ferme
- In anteprima a Genova 'Un semplice incidente', Palma d'oro a Cannes e specchio di una realtà crudele
- Autobus frena all’improvviso, 10 feriti tra i passeggeri: soccorsa donna in gravidanza
- Dal mercato che non incide all’ultimo posto: domenica a Torino il Genoa giocherà anche per Vieira
- Genova si ferma e ascolta: musica classica in stazione con l’Orchestra Paganini
IL COMMENTO
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità
Bucci e le Asl, le multe a Imperia: ignorati il merito e le regole