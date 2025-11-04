Dengue a Genova: disinfestazione straordinaria giovedì notte in 7 vie, ecco cosa fare

Un caso "importato" di dengue segnalato da Asl 3 scatena l’intervento immediato del Comune: nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, dalle 3 alle 6, un’impresa specializzata effettuerà trattamenti adulticidi e larvicidi in via Carlo Bonanni, via Lugo, via Bologna, via della Giuseppina (Municipio II Centro Ovest), viale Goffredo Palazzi, via Monte Zovetto e via Montallegro (Municipio VIII Medio Levante). L’ordinanza sindacale, firmata a titolo precauzionale, punta a ridurre in poche ore la densità di zanzara tigre (Aedes albopictus), vettore potenziale del virus. La dengue non si trasmette da persona a persona, ma il protocollo nazionale e regionale impone azioni rapide per evitare casi secondari.

Cosa succede giovedì notte

Orario : 3-6 del mattino (rinviato in caso di pioggia).

Avvisi : cartelli sui portoni dei civici interessati.

Aree : tombini, griglie, caditoie pubbliche; cortili e aree verdi private se necessario.

Operatori : non entreranno negli appartamenti, solo nelle parti comuni. Dal 2024 il Comune esegue già trattamenti antilarvali periodici (maggio-ottobre) in tutti i Municipi e monitora la zanzara tigre con Università di Genova e Istituto Zooprofilattico.

Obblighi per i cittadini

L’ordinanza impone a proprietari, condomini e commercianti: