Dengue a Genova: disinfestazione straordinaria giovedì notte in 7 vie, ecco cosa fare

Una zanzara che punge un uomoLa malattia è trasmessa dalle zanzare
Un caso "importato" di dengue segnalato da Asl 3 scatena l’intervento immediato del Comune: nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, dalle 3 alle 6, un’impresa specializzata effettuerà trattamenti adulticidi e larvicidi in via Carlo Bonanni, via Lugo, via Bologna, via della Giuseppina (Municipio II Centro Ovest), viale Goffredo Palazzi, via Monte Zovetto e via Montallegro (Municipio VIII Medio Levante). L’ordinanza sindacale, firmata a titolo precauzionale, punta a ridurre in poche ore la densità di zanzara tigre (Aedes albopictus), vettore potenziale del virus. La dengue non si trasmette da persona a persona, ma il protocollo nazionale e regionale impone azioni rapide per evitare casi secondari.

Cosa succede giovedì notte

  • Orario: 3-6 del mattino (rinviato in caso di pioggia).
  • Avvisi: cartelli sui portoni dei civici interessati.
  • Aree: tombini, griglie, caditoie pubbliche; cortili e aree verdi private se necessario.
  • Operatori: non entreranno negli appartamenti, solo nelle parti comuni.
Dal 2024 il Comune esegue già trattamenti antilarvali periodici (maggio-ottobre) in tutti i Municipi e monitora la zanzara tigre con Università di Genova e Istituto Zooprofilattico.

Obblighi per i cittadini

L’ordinanza impone a proprietari, condomini e commercianti:
  • Eliminare ristagni (sottovasi, bidoni, annaffiatoi).
  • Installare zanzariere o usare repellenti (piastrine, zampironi, spray).
  • Ridurre le innaffiature per non vanificare i trattamenti.
    Asl 3 potrà richiedere ulteriori interventi

Comportamenti da seguire

  1. Finestre chiuse fino alle 7.
  2. Animali in casa tutta la notte.
  3. Ritirare biancheria, giochi, mobili esterni.
  4. Lavare frutta e verdura dall’orto o balcone.
  5. Pulire superfici esposte con guanti.
  6. Limitare innaffiature

FAQ rapide

  • Finestre: apribili dalle 7 (i prodotti si degradano con la luce).
  • Cane a passeggio: evitare durante la notte.
  • Nocività: trattamenti normati, zero rischi con le precauzioni.
  • Pioggia: intervento sospeso.
  • Contatto accidentale: lavare con acqua e sapone.
