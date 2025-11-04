Dengue a Genova: disinfestazione straordinaria giovedì notte in 7 vie, ecco cosa fare

Un caso "importato" di dengue segnalato da Asl 3 scatena l’intervento immediato del Comune: nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, dalle 3 alle 6, un’impresa specializzata effettuerà trattamenti adulticidi e larvicidi in via Carlo Bonanni, via Lugo, via Bologna, via della Giuseppina (Municipio II Centro Ovest), viale Goffredo Palazzi, via Monte Zovetto e via Montallegro (Municipio VIII Medio Levante). L’ordinanza sindacale, firmata a titolo precauzionale, punta a ridurre in poche ore la densità di zanzara tigre (Aedes albopictus), vettore potenziale del virus. La dengue non si trasmette da persona a persona, ma il protocollo nazionale e regionale impone azioni rapide per evitare casi secondari.
Cosa succede giovedì notte
- Orario: 3-6 del mattino (rinviato in caso di pioggia).
- Avvisi: cartelli sui portoni dei civici interessati.
- Aree: tombini, griglie, caditoie pubbliche; cortili e aree verdi private se necessario.
- Operatori: non entreranno negli appartamenti, solo nelle parti comuni.
Obblighi per i cittadini
L’ordinanza impone a proprietari, condomini e commercianti:
- Eliminare ristagni (sottovasi, bidoni, annaffiatoi).
- Installare zanzariere o usare repellenti (piastrine, zampironi, spray).
- Ridurre le innaffiature per non vanificare i trattamenti.
Asl 3 potrà richiedere ulteriori interventi
Comportamenti da seguire
- Finestre chiuse fino alle 7.
- Animali in casa tutta la notte.
- Ritirare biancheria, giochi, mobili esterni.
- Lavare frutta e verdura dall’orto o balcone.
- Pulire superfici esposte con guanti.
- Limitare innaffiature
FAQ rapide
- Finestre: apribili dalle 7 (i prodotti si degradano con la luce).
- Cane a passeggio: evitare durante la notte.
- Nocività: trattamenti normati, zero rischi con le precauzioni.
- Pioggia: intervento sospeso.
- Contatto accidentale: lavare con acqua e sapone.
