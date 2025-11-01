Maltempo, domenica è allerta gialla su centro e levante

Allerta gialla sulle zone B, C, E

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone B, C ed E) dalle 9:00 alle 18:00 di domani, domenica 2 novembre. Sul ponente e i versanti padani di ponente (Zone A ed E) si segnala bassa probabilità di forti temporali.

La situazione

La circolazione depressionaria che sta portando piogge deboli nella giornata di oggi sulla nostra regione nella serata si sposterà verso est e questo provocherà piogge tra deboli e moderate a partire dalla notte, inizialmente a ridosso dei rilievi.

Dalla mattinata di domani l’ingresso di aria fresca in quota porterà sulla Liguria una componente più temporalesca con fenomeni che interesseranno dapprima il ponente per poi spostarsi sul centro levante. I fenomeni più intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali di domani.

I venti saranno inizialmente meridionali a levante, con raffiche fino a 40-50 km/h specie sui crinali di BCE e ruoteranno a nord la sera, questo porterà un miglioramento a partire da ponente che interesserà il levante la sera con la cessazione dei fenomeni.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook