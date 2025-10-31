Viadotto Bisagno, residenti via Laiasso denunciano caduta materiale dal cantiere: arrivano i pompieri

I residenti di via Laiasso in Val Bisagno a Genova hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la presunta caduta di materiale dal cantiere del viadotto sul Bisagno della A12 oggetti di lavori di manutenzione da parte di Autostrade. A terra sono stati trovati dei tondini utilizzati per il carotaggio. Sul posto anche i tecnici di Autostrade per l'Italia.

Dalle prime analisi il materiale non risulterebbero appartanere al cantiere autostradale. Da tempo i residenti della palazzina di via Laiasso che si trova a pochi metri in linea d'aria dal cantiere del ponte della A12 chiedono l'installazione di ulteriori protezioni.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook