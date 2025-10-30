Amt, piano di risanamento e composizione negoziata in tribunale: ecco le date

Bus alla fermata a Genova

Ci sono due date da cerchiare di rosso sul calendario per quanto riguarda l'affaire Amt.

Le due date da segnare sul calendario

La prima si riferisce alla discussione sul piano di risanamento della partecipata, che doveva tenersi nella giornata odierna e che invece è slittata al prossimo 24 novembre. Questo pomeriggio (giovedì 30 ottobre ndr) invece, all'assemblea dei soci, si è solo votato il piano tariffario, con il voto contrario di Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. L'altro appuntamento da fari puntati sarà quello del 28 novembre, giorno in cui si terrà l'udienza al tribunale di Genova per discutere della procedura di composizione negoziata della crisi. Nei giorni scorsi, era stata proprio questa la richiesta fatta dal presidente Berruti per affrontare la crisi, con la minaccia tutt'altro che velata, di dimissioni, qualora non si fosse concretizzata. L'obiettivo, non dichiarato, è quello di riuscire ad avere il tempo necessario per arrivarci con tutti gli "asterischi" al posto giusto.

Nuovo (possibile) scontro in consiglio comunale

Nel frattempo il centrodestra ha fatto richiesta formale di poter discutere di Amt, durante il prossimo consiglio comunale di martedì 4 novembre, con l'articolo 55, e attende la risposta della capigruppo. Spetta a loro, da prassi, accogliere l'istanza. Nella seduta di martedì scorso invece, è stata proprio la mancata discussione, che ha acuito lo scontro tra il presidente del consiglio comunale Claudio Villa e la consigliera della Lega Paola Bordilli, sfociata con l'allontanamento dall'aula dell'ex assessore al Commercio. Insomma, a traguardare le due dati cruciali, un clima sempre più incandescente tra maggioranza e opposizione.

