Un logo per i 25 anni e gli stand delle Pro Loco: Olioliva torna a Imperia dal 7 al 9 novembre

25esimo anniversario per Olioliva, l'evento che vede protagonista l'olio extra vergine d'oliva della Liguria, che avrà luogo nel cuore di Imperia, dal 7 al 9 novembre.

Nata nel 2000 per valorizzare questo prodotto, Olioliva ha saputo raccontare l’identità di un’area attraverso l’olivicoltura, unendo radici storiche e visione innovativa. La grande festa dell’olio nuovo e delle eccellenze liguri trasforma ogni anno Imperia in un vivace palcoscenico, dedicato ai sapori e alle tradizioni locali.

Evento aperto a tutti

Tra le vie e le piazze di Oneglia si snodano stand di produttori, degustazioni, laboratori, showcooking e iniziative culturali, che celebrano l’olio extravergine di oliva ligure e tutta la filiera olivicola. Un evento che unisce gusto, cultura e turismo, valorizzando l’identità mediterranea e la vocazione agroalimentare della Liguria.

“Olioliva è ormai un appuntamento imperdibile per residenti, appassionati e turisti, che cresce di anno in anno. In questa 25ª edizione, oltre all’olio extravergine, mettiamo al centro la nostra preziosa Oliva Taggiasca ligure, simbolo di qualità, tradizione e identità del territorio, che ha recentemente ottenuto il marchio IGP. Un traguardo storico, che sancisce la forza e il valore di un prodotto unico, frutto della dedizione e della competenza dei nostri olivicoltori. Come Regione Liguria, stiamo continuando a investire con convinzione nel settore, destinando quasi 20 milioni di euro alla tutela e valorizzazione dell’olivicoltura, con misure dedicate al recupero degli oliveti abbandonati, all’innovazione tecnologica e alla salvaguardia ambientale. Abbiamo inoltre rinnovato e potenziato gli interventi per la manutenzione dei muretti a secco, patrimonio paesaggistico e produttivo della nostra regione, che oggi raggiungono una dotazione complessiva di oltre 11 milioni di euro. Stiamo inoltre lavorando a una legge regionale sull’oleoturismo che sarà pronta nel 2026”. – dichiara Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura.

"Un traguardo importante che testimonia la forza di un evento nato dal territorio, e cresciuto insieme ad esso. In questi anni, la manifestazione ha saputo valorizzare il patrimonio olivicolo della Liguria, promuovere le eccellenze locali ed attrarre migliaia di visitatori."— afferma Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che prosegue.

Un logo rinnovato e la partecipazione delle Pro Loco liguri

Tra le novità di questa edizione la presenza per la prima volta degli stand delle Pro Loco di diversi comuni della Liguria, che porteranno ad Imperia una ricca selezione di prodotti tipici, tradizioni e sapori provenienti da tutto il territorio regionale. "Questi spazi offriranno al pubblico un vero e proprio viaggio nella Liguria più autentica, attraverso piatti della cucina popolare, racconti del territorio ed usanze locali" - aggiunge Lupi.

L'evento si presenta con un logo ufficiale completamente rinnovato, creato appositamente per onorare i 25 anni della manifestazione e pensato per esprimere la storia, l’identità e la contemporaneità di Olioliva, mantenendo forte il legame con l'olio extravergine e con la Città di Imperia"

La manifestazione è organizzata da Azienda Speciale Riviere di Liguria organo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Imperia, Liguria International, Città dell’Olio, Gal Fish, associazioni di categoria e produttori locali.