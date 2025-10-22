Carro merci deraglia a Varco Etiopia, traffico portuale bloccato per due ore

Un carro merci è deragliato intorno alle nove del mattino sui binari che attraversano il porto di Genova, all'altezza di varco Etiopia. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, fermano ogni transito.

Disagi anche sul traffico cittadino nella zona di lungomare Canepa.

