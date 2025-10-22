Carro merci deraglia a Varco Etiopia, traffico portuale bloccato per due ore

Un carro merci è deragliato intorno alle nove del mattino sui binari che attraversano il porto di Genova, all'altezza di varco Etiopia. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, fermano ogni transito.
Disagi anche sul traffico cittadino nella zona di lungomare Canepa.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità