Attualità

Torna alla homepage

Carro merci deraglia a Varco Etiopia, traffico portuale bloccato per due ore

Disagi anche sul traffico cittadino nella zona di lungomare Canepa
20 secondi di lettura
di Redazione

Un carro merci è deragliato intorno alle nove del mattino sui binari che attraversano il porto di Genova, all'altezza di varco Etiopia. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, fermano ogni transito.

Disagi anche sul traffico cittadino nella zona di lungomare Canepa.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS