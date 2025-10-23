Anche un genovese nella sfida di raccontare a fumetti la battaglia contro il cambiamento climatico

C'è anche un genovese all'interno di un progetto che rappresenta un esperimento unico nel panorama italiano, unendo talenti internazionali da Italia, Regno Unito e Filippine per raccontare il cambiamento climatico attraverso il graphic novel. Dieci anni per salvare il mondo è un’opera corale che affronta temi come deforestazione, inquinamento plastico, conflitti per le risorse marine, razzismo ambientale e colonialismo climatico non limitandosi a lanciare un semplice grido d’allarme ma offrendo piuttosto una visione complessa che dà voce a realtà spesso escluse dal dibattito pubblico come i Paesi del sud del mondo e le comunità indigene.

L'obiettivo: trasformare l'arte in azione

Una delle otto storie che compongono il libro è del genovese Matteo Fortuna: “Tutto è partito dall’urgenza di trasformare l’arte in azione – spiega -. Abbiamo voluto creare un’opera che non si limiti a denunciare la crisi climatica ma che diventi un laboratorio di consapevolezza collettiva. Personalmente, scrivere la mia storia è stato un modo per raccontare con ironia e inquietudine le contraddizioni del presente e la speranza di un cambiamento possibile, se decidiamo di farlo insieme”.

Stili diversi per ogni racconto

L’antologia evidenzia come la crisi ambientale sia radicata nel capitalismo sfrenato e nell’imperialismo. Ogni racconto utilizza stili visivi diversi, dal minimalismo poetico al noir espressionista, con tecniche narrative innovative, vedi la satira feroce contro il greenwashing (l'ecologismo di facciata) e storie mistiche ambientate a Manila. La pubblicazione inaugura Sfumature di verde, una nuova collana dedicata alla comunicazione ambientale tramite graphic novel. I titoli successivi affronteranno temi come l'impatto ambientale della fast fashion, le specie in pericolo, desertificazione e migrazione.

