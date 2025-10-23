Lavori al viadotto, cantiere tra A7 e A12: rischio caos traffico nel weekend

Nuovi possibili disagi per chi si deve muovere in Liguria lungo le autostrade. Un nuovo cantiere interesserà nel fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 ottobre l'autostrada A7 nel tratto compreso con l'allacciamento con la A12.

Sull'autostrada A7 Genova-Serravalle a partire dalle 20 di venerdì 24 ottobre alle 6 di domenica 26 ottobre saranno effettuati lavori di manutenzione sul viadotto Geminiani nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto verso Serravalle/Milano. Le attività prevedono la realizzazione ex-novo di una parte di soletta dell'impalcato e il successivo rifacimento della pavimentazione. Il cantiere è stato definito in un cronoprogramma che prevede il cantiere concentrato in un unico fine settimana con una divisione tre diverse fasi.

La prima fase dei lavori

Dalle 20 alle 21 di venerdì 24 ottobre programmata la riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto in direzione Serravalle/Milano.

La seconda fase dei lavori

Dalle 21 di venerdì 24 ottobre alle 11 di sabato 25 ottobre chiuso il tratto di A7 compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto in direzione Serravalle/Milano per consentire l'esecuzione di attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l'assenza di traffico.

La terza fase dei lavori

Dalle 11 di sabato 25 ottobre il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano tornerà transitabile su una corsia, fino alla completa riapertura della carreggiata, prevista alle ore 6 di domenica 26 ottobre. In quest'ultima fase è prevista la chiusura del tratto dell'allacciamento A12-Genova Bolzaneto verso Serravalle/Milano in orario notturno dalle 22 di sabato 25 alle 6 di domenica 26 ottobre.

L'alternativa

In alternativa alla chiusura del tratto agli utenti che provengono da Genova o dalla A12 e sono diretti verso Milano è consigliato percorrere la A10 Genova-Savona verso Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole. In alternativa da Genova è possibile percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 al casello di Bolzaneto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook