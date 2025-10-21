Crollano le nascite in Liguria: -5,8%. E più di un neonato su cinque è figlio di stranieri

Cala la natalità in Liguria in questo 2025. Le stime Istat relative ai nati nel periodo compreso tra gennaio e luglio fanno segnare una riduzione del tasso di natalità rispetto agli anni precedenti. Si passa dal 3,2% del 2024 al 3% netto del 2025. Il tasso di natalità è un indicatore demografico che misura la frequenza delle nascite in una determinata popolazione e in un preciso arco di tempo, di fatto indica quanti bambini nascono in media per ogni 1.000 abitanti. In Liguria inoltre il tasso di natalità è tra i più bassi: peggio solo la Sardegna con un tasso che si ferma al 2,3%.

In un anno calo del 5,8% di nascite

Nei primi sette mesi dell'anno i nuovi nati in Liguria sono stati 4.529 con una riduzione del 5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Altre regione hanno fatto rilevare cali maggiori come ad esempio l'Abruzzo (-10,2%), la Sardegna (-10,1%), Umbria (-9,6%), Lazio (-9,4%), Calabria (-8,4%), Puglia (-7,4%). Valori negativi anche per Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania. Il dato della Liguria è comunque inferiore alla media nazionale che fa registrare per lo stesso periodo una riduzione del 6,3%.

Liguria seconda per nati da madri straniere

La tendenza nazionale che vede un crollo della natalità per le coppie italiane e una sostanziale stabilità per quelle straniere è confermata anche a livello regionale. La Liguria è la seconda regione con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale (21,3%) dietro solo all'Emilia Romagna (21,9%). Di fatto poco più di un neonato in Liguria è figlio di stranieri. Tra le altre regioni del Nord quasi un nato su cinque è straniero: in Lombardia il 19,3%, seguono il Friuli-Venezia Giulia (18,5%), il Veneto (18,4%) e il Piemonte (17,9%). Al Centro spicca la Toscana (17,5%), mentre nel Mezzogiorno la percentuale è decisamente più contenuta, con un minimo in Sardegna del 4,1% e un massimo in Abruzzo del 10,1%. Per il complesso dei nati con almeno un genitore straniero, al primo posto ci sono i nati da coppie in cui almeno uno dei genitori è rumeno (10.532 nati nel 2024), seguono quelli con almeno un genitore marocchino (9.448) e albanese (9.115) (Figura 1). In riferimento a queste tre cittadinanze, mediamente, circa il 60% dei genitori sono entrambi stranieri, il 40% sono in coppia mista. In particolare, esaminando le singole cittadinanze, la quota più elevata di nati da genitori entrambi stranieri sul totale dei nati con almeno un genitore straniero, si osserva per la cittadinanza nigeriana (91,1% dei casi). Con riferimento alla quota di nati in coppia mista, la percentuale più alta si registra per la cittadinanza ucraina (52,9%, di cui il 48,0% composta da madre ucraina e padre italiano). Per quanto riguarda le coppie miste in cui il padre è straniero, la percentuale risulta più elevata per la cittadinanza tunisina (17,1%).

Numero medio di figli per donna

Altro dato Istat che permette di fotografare la situazione in Liguria è quello relativo al numero medio di figli per donna. Il dato totale riferito al 2024 segna che ogni donna ha 1,17 figli. Ma con numeri decisamente diversi per quanto riguarda le madri italiane (1,02 figli per donna) rispetto alle straniere (1,99 figli per donna). Cambia anche l'età delle madri: le cittadine italiane che vivono in Liguria hanno il primo figlio in media all'età di 33,5 anni mentre le straniere che abitano in Liguria hanno il primo figlio in media a 29,3 anni d'età. In Liguria dunque le madri residenti hanno un primo figlio all'età media di 32,5; lo stesso dato nel 1995, quindi trent'anni fa, registrava che l'età media del primo figlio avveniva quando le madri avevano in media 30,8 anni.

I nomi più diffusi

Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale continua a essere Leonardo, che mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto sul podio si conferma Edoardo. Stabile anche Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco, già uscito dal podio l’anno scorso, perde altre due posizioni e si attesta al sesto posto. Situazione del tutto immutata, rispetto al 2023, nelle prime cinque posizioni dei nomi femminili dove si trovano, stabili, Sofia in prima posizione, Aurora in seconda, Ginevra in terza, e Vittoria e Giulia in quarta e quinta posizione, rispettivamente. E in Liguria? Tra i maschietti nati nel 2024 il nome più scelto è quello di Leonardo (scelto in 187 casi, il 4,3% dei nuovi nati). Mentre tra le femminucce il nome più diffuso per le neonate è quello di Sofia che è stato scelto 128 volte, il 3,2%).

