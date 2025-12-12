Cronaca

Incidente tra due auto a Genova, una si ribalta e finisce contro le moto parcheggiate

Secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano in direzione levante si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Zara
di Au. B.

Un'auto si è ribaltata dopo un incidente in via Gobetti, a Genova. È successo intorno alle 14, quando è arrivata la chiamata al 112: sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Bianca Genovese e l'automedica del 118. 

La ricostruzione dell'incidente 

Secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano in direzione levante si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Zara. Dopo l'impatto uno dei due veicoli si è ribaltato, finendo contro gli scooter parcheggiati a bordo strada.

Soccorsa la donna alla guida del veicolo ribaltato 

La conducente, una donna di 69 anni, ha riportato fortunatamente solo un trauma da cintura di sicurezza ed è stata ospedalizzata in codice verde presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illeso il conducente dell'altra auto coinvolta.

Traffico congestionato, in corso le operazioni di rimozione del veicolo e di bonifica della sede stradale.

