Neonati in Liguria, ecco i nomi più diffusi nell'ultimo anno

Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale continua a essere Leonardo, che mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto sul podio si conferma Edoardo. Stabile anche Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco, già uscito dal podio l’anno scorso, perde altre due posizioni e si attesta al sesto posto.

Situazione del tutto immutata, rispetto al 2023, nelle prime cinque posizioni dei nomi femminili dove si trovano, stabili, Sofia in prima posizione, Aurora in seconda, Ginevra in terza, e Vittoria e Giulia in quarta e quinta posizione, rispettivamente. E in Liguria? Tra i maschietti nati nel 2024 il nome più scelto è quello di Leonardo (scelto in 187 casi, il 4,3% dei nuovi nati). Mentre tra le femminucce il nome più diffuso per le neonate è quello di Sofia che è stato scelto 128 volte, il 3,2%).

