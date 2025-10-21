Attualità

Torna alla homepage

Padri separati, in Liguria tassi più alti tra isolamento sociale e distacco dai figli

Se ne parla a palazzo Tursi il 22 ottobre nel corso di un incontro tra associazioni e istituzioni
11 secondi di lettura
di Eva Perasso

 Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 21 Marzo 2024

Rovina e isolamento, la tragedia silenziosa dei padri separati

Essere un padre separato è una condizione molto difficile: lo è, per molti, sul piano economico; e lo è, paradossalmente, anche su quello socio-culturale, giacché gli uomini, nel mondo d'oggi, non godono di molti favori. Lo premetto, anche se non servirà a placare i commenti cattivi di chi vuole ve

TAGS