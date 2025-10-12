Skymetro: la soluzione definitiva per non passare davanti alle case

Nella sempre innovativa e mai banale città di Molassanin, il problema del “trenin davanti ai finestrin” sembrava irrisolvibile. Gli abitanti, temendo di dover rinunciare alla vista sul romantico torrente Bisagnin, avevano alzato le barricate, i cartelli e, in qualche caso, anche le tapparelle.

Ma ecco la svolta geniale — o genovese, fate voi — del sindaco di Molassanin Buccin, di origini cinesi ma con la focaccia nel cuore, e della neo-sindaca della città Salisin, appena eletta con il motto “se non puoi evitare il treno, fagli spazio in camera”.

Dopo un consiglio comunale lampo (durato solo sei ore e mezza), è arrivata la decisione storica: la metro passerà direttamente dentro il palazzo.

Sì, avete capito bene. Niente più piloni, espropri o deviazioni: il treno farà comodamente tappa nella camera da letto dell’assessore Ferrantin che abita da quelle parti.

I residenti, inizialmente perplessi, si sono poi detti entusiasti: “Finalmente non dovrò più uscire di casa per andare a lavorare!”

Come compensazione, ogni condomino riceverà un abbonamento gratuito su tutte le tratte da Casin al Centrin, più una tenda antirumore offerta dal Comune (col logo ‘Io sto col trenin’).

Intanto a Genova, i 400 milioni di yen di finanziamento sono stati dichiarati ufficialmente “salvi” — o meglio Salvin. Lo stesso vice premier che ha espresso gioia insieme al suo ViceMinistro Rixin, ha commentato con un sorriso: “Quando c’è da bucare, noi non ci tiriamo mai indietro”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook