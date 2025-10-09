Palestina, questa sera una nuova fiaccolata a Genova

Una nuova fiaccolata per la Palestina nel centro di Genova. L'appuntamento è per questa sera, giovedì 9 ottobre, dalle 20 alle 22, in piazza Colombo.

"Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro"

L'iniziativa di solidarietà, dal titolo "Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro", è indetta da Uil Liguria e patrocinata dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria. Oltre alla fiaccolata, previsti interventi dal palco di istituzioni e associazioni.

"Giornalisti, medici e operatori di pace conoscono la ferocia del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Durante la fiaccolata, i relatori condivideranno le esperienze e appelli presso la comunità internazionale per squarciare il velo su quanto sta avvenendo in Palestina” spiega la Uil in una nota.

Ieri il concentramento in piazza Caricamento

Ieri l'accentramento indetto dal Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali), in piazza Caricamento dopo l'abbordaggio subito dalla nuova Flotilla da parte dei militari israeliani. Le bandiere palestinesi e gli striscioni di pace hanno animato la manifestazione mentre è previsto per venerdì un nuovo blocco dei varchi portuali, in protesta per l'arrivo di due navi in porto a Genova delle navi della compagnia israeliana Zim.

