Domeniche pedonali, il Comune rassicura dopo le polemiche: "Parleremo con i commercianti"

L'assessore all'Urbanistica Francesca Coppola: "L'obiettivo è partire prima della fine dell'anno"
di Andrea Popolano

"Il progetto è ancora in una fase embrionale, per ora abbiamo coinvolto i municipi e ovviamente faremo un passaggio anche con i civ, i commercianti e con le associazioni del territorio perché quelle strade andranno animate. Alcuni municipi si sono già attivati, altri si stanno ancora organizzando". Così l'assessore all'Urbanistica del Comune di Genova Francesca Coppola in riferimento al progetto delle domeniche pedonali. 

Nelle scorse ore Confcommercio Genova ha attaccato il Comune accusando l'amministrazione di non aver coinvolto i negozianti e di aver "fatto calare le decisioni dall'alto". Nel mirino sono finite le ipotesi di pedonalizzazioni di via Gramsci e via XX Settembre. Ma Tursi abbassa i toni e tranquillizza spiegando che tutte le parti saranno coinvolte prima della partenza della sperimentazione. "L'obiettivo è partire prima della fine dell'anno, questo vuol dire che il progetto deve avere le gambe già a novembre" precisa l'assessore Coppola. 

Ogni municipio sta provvedendo a individuare le vie interessare dalla sperimentazione. "Ora siamo nella fase in cui tutto è possibile. Ricordiamo che si tratta di una sperimentazione e non detto che poi queste aree diventino pedonali, ancora non lo sappiamo" precisa l'assessore. E sì perché c'è anche uno studio anche legato alla mobilità alternativa da mettere in atto durante le domeniche indicate. "Non sarà una pedonalizzazione blindata, non deve essere un limite ma anzi aumentare lo spazio pubblico disponibile, per questo sono coinvolti più assessorati" analizza Coppola. Tra le vie indicate per la sperimentazione c'è anche via XX Settembre. "Ci sono dei palazzi splendidi e camminare sotto le arcate non permette di godere di questa bellezza" conclude Coppola.

L'individuazione delle vie interessate dalle sperimtazione è ancora in fase di valutazione. Nel Ponente potrebbero essere scelte via Pllavicini, via Sabotino, via Fusinato, Borgo Cerusa. Nel Medio Ponente via Vado, via D'Andrade. In Valpolcevera via Poli e Pontedecimo. Nel Centro Ovest via Daste, via Giovanetti. Nel Centro Est via Gramsci, piazza Colombo, oltre a via XX Settembre. In Bassa Val Bisagno via Pendola. Nella Media Val Bisagno via Nazionale, via Molassana. Nel Medio Levante piazza Leopardi. Nel Levante via Gianelli, via Rossetti, via Murcarolo, viale De Geneys. 

