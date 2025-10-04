Attualità

Caos traffico in città e nel porto a Genova, camion incolonnati dopo lo sciopero

Ecco perché il blocco dei varchi portuali crea problemi anche nei giorni seguenti. A rischio anche la giornata di lunedì
di Aurora Bottino

La chiusura dei varchi portuali a Genova iniziata mercoledì sera seguita dallo sciopero generale di ieri ha conseguenze sulla giornata di oggi. Questa mattinata infatti, il traffico sul nodo di San Benigno è in tilt con una lunga colonna di mezzi pesanti che attende di entrare in porto.  Lunghe code nella zona del Terminal Traghetti, tra via Balleydier e via Albertazzi. 

Perché il blocco dei varchi portuali crea problemi anche nei giorni seguenti

In media a Genova arrivano circa tremila settecento camion al giorno, tra il porto di Genova (il porto vecchio) che ne accoglie 1900 e il Terminal di Pra' che ne accoglie i restanti 1800. Tra mercoledì sera e venerdì molti di questi mezzi pesanti non sono riusciti a entrare visto il blocco e lo sciopero il giorno seguente, costringendo gli autotrasportatori a rimandare il viaggio verso Genova alla giornata di oggi, giornata in cui molte navi hanno spostato l'arrivo o la partenza, proprio per evitare disagi. 

