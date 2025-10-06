Nodo di Genova, Bucci: "Ora si può realizzare una metropolitana di superficie nel Ponente"

A margine del viaggio inaugurale del quadruplicamento ferroviario tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena nell'ambito del nodo ferroviario il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha parlato delle possibilità che apre, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la realizzazione di quest'opera.

"E' un grande passo avanti per creare una metropolitana di superficie per tutto il ponente della città di Genova. Ora come Regione faremo un contratto specifico con Trenitalia per garantire un servizio simile alla metropolitana con le stesse frequenze, le stesse velocità e le stesse fermate compreso le stazioni nuove come quella di Erzelli che sta per essere completata". E sui tempi il governatore spiega che potrebbe volerci qualche mese ma prima serve dialogare con Trenitalia. L'obiettivo è programmare il tutto entro fine anno. Ci sono però alcuni aspetti da rivedere ma, spiega il governatore, non è un problema di treni.

