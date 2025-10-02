Crisi Amt, Salis: "Ecco a quanto ammonta il buco di bilancio. Azienda resterà pubblica"

Quella che è stata rilevata "è la maggior perdita della storia di Amt" così la sindaca di Genova Silvia Salis ha aperto la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla situazione dell'azienda di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Genova. Una perdita netta che per al 31 agosto 2025 si aggira intorno ai 25 milioni, cifra che si somma a quella già registrata per il 2024 che, spiega Salis, è compresa tra i 46 e 74 milioni di euro. La prima cittadina parla di "operazione verità" puntando il dito sulla precedente amministrazione comunale che ha descritto una situazione positiva per quanto riguarda il bilancio di Amt. I conti sono il frutto della due diligence affidata a un'agenzia internazionale di esperti e visionati dal nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporto pubblico.

Il Comune di Genova annuncia anche verrà rivista la politica tariffaria che verrà basata, questa volta sull'Isee. Le nuova misure saranno comunicate entro il mese di ottobre quando è prevista anche la presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale di Amt. Ma non solo, l'azienda avvierà anche un'istanza di composizione negoziale della crisi che di fatto stoppa i singoli soggetti creditori per dare il tempo di rivedere la situazione patrimoniale dell'azienda. La sindaca dice in maniera chiara che Amt resterà pubblica. Una conferma che arriva poche ore dopo

Alla conferenza ha preso parte anche il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Genova Alessandro Terrile e il presidente di Amt Federico Berruti.



