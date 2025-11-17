Incidente in A12 in cambio di carreggiata, due ragazzi restano in prognosi riservata

L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica

Mentre proseguono le indagini e i sopralluoghi della polizia sulla autostrada A12, dove sabato notte si è verificato un grave incidente in corrispondenza di un cambio di carreggiata, le condizioni dei giovani coinvolti rimangono critiche. L'incidente, avvenuto tra gli svincoli di Sestri Levante e Deiva Marina, ha visto cinque ragazzi tra i 18 e i 21 anni rimasti feriti in maniera grave dopo che il loro veicolo si è ribaltato più volte fuori strada.

La dinamica dell'incidente in prossimità di un cantiere

Secondo le ricostruzioni, poco prima dell’una il mezzo, l'auto, per cause ancora da chiarire, avrebbe sbandato a causa di un cantiere presente sul tratto. La vettura ha urtato un furgone che scortava un trasporto eccezionale, ribaltandosi ripetutamente e finendo contro il guardrail. Immediato l’intervento di equipaggi del 118, vigili del fuoco e polizia stradale per gestire la scena e estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Le condizioni dei feriti, due restano gravi

Tre dei cinque giovani sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino, dove sono stati sedati e intubati. Due altri, che presentavano ferite meno gravi, sono stati soccorsi all’ospedale di Lavagna. Tra i feriti, il più grave è un 19enne in prognosi riservata, trasportato d’urgenza in sala di rianimazione. Un altro giovane dello stesso età è in rianimazione, mentre un 18enne sta per essere trasferito in Chirurgia Maxillo-Facciale per un intervento alla zona dello zigomo, a causa di fratture multiple.