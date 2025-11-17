Si capovolge in A7 ed esce con le sue gambe: traffico in tilt

Paura nel pomeriggio sull’autostrada A7 Milano-Genova, dove intorno alle 16 un’auto si è ribaltata nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’uscita Genova Ovest, in direzione del capoluogo ligure.

I soccorsi

Protagonista dell’incidente un uomo di 30 anni, rimasto illeso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica del 118 e la polizia stradale della Sottosezione di Sampierdarena, allertata dalla centrale operativa del 118. Il conducente, estratto dall’abitacolo, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato medicato sul posto per lievi contusioni. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento, ma non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Il traffico

L’incidente ha provocato rallentamenti e code di circa 3 chilometri in direzione Genova, con il traffico che è tornato regolare solo dopo la rimozione del mezzo.