Maltempo, Salis a Pegli: "Servono protezioni a mare per la città"

Il sopralluogo della sindaca Silvia Salis a Pegli

Durante il sopralluogo accompagnata dall’assessore Rita Bruzzone a Pegli, epicentro dei danni del recente weekend, la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è soffermata con i commercianti colpiti dalla furia del vento e delle abbondanti piogge. "Siamo consapevoli che le attività colpite dall'evento saranno rimborsate grazie alle assicurazioni, ma questo non basta. È urgente intervenire affinché possano riprendere immediatamente la loro attività", ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel supportare la ripresa.

Investimenti mirati per la protezione della città

La sindaca ha poi affrontato il tema della vulnerabilità della città, esposta sia a mare che a monte. "Qua c'è un tema che al di là della tromba d'aria, che è un evento imprevedibile e comunque spesso di una violenza incredibile, che riguarda tutta Genova: quello delle protezioni a mare e questo è un altro tema. Noi siamo esposti sia a mare che a monte, è una città stupenda, noi l'amiamo, la difendiamo con tutte le nostre forze ma è molto fragile. Esposta a rischi enormi sia a monte che a mare e su questo bisogna fare un investimento perché sicuramente ogni cosa che possiamo fare è di affrontare l'emergenza ma va fatto un ragionamento complessivo perché ogni volta si ripetono gli stessi problemi e siamo sempre più esposti a quello che è un clima che diventa sempre più violento", ha affermato.

Il maltempo, caratterizzato da una tromba marina che ha colpito il litorale di Pegli nel primo pomeriggio di sabato, ha provocato danni ingenti: un muro di contenimento è crollato, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate, e diversi pali del telefono e dell’energia sono stati sradicati.