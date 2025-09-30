Proroga di un mese per gli abbonamenti gratis under 14 e over 70 di Amt

La notizia sarà ufficiale dopo l'approvazione oggi nel corso dell'assemblea dei soci: a partire dal pomeriggio del 30 settembre 2025 gli abbonamenti gratuiti di Amt per le categorie over 70, under 14 e per metropolitana e impianti verticali con scadenza a fine settembre saranno automaticamente rinnovati per i prossimi trenta giorni, fino al 31 ottobre 2025.

Cosa fare per il rinnovo automatico

La notizia era attesa e già ampiamente anticipata, manca però la comunicazione ufficiale da parte dell'azienda di trasporto pubblico genovese, che avverrà al termine dell'assemblea dei soci: proroga automatica significa che non è necessario presentarsi presso le biglietterie di Amt, gli uffici decentrati, né di svolgere alcuna operazione attraverso il sito della società di servizi o attraverso la app. Il rinnovo è automatico ancora per un mese, con nuova scadenza della gratuità a fine ottobre.

Come controllare la validità del City Pass

Per controllare la validità del proprio abbonamento - comunica Amt - si può accedere al sito www.amt.genova.it nella sezione Biglietti e abbonamenti > controlla validità City Pass.

