Trovato nel cofano di un'auto, il gattino Subaro ha bisogno di aiuto: l'appello del canile di Genova

"Appena due mesi di vita, un gravissimo trauma l'ha quasi ucciso, ma non è ancora fuori pericolo". Il Canile municipale di Genova lancia l'appello per Subaru, il gattino di pochi mesi trovato nel cofano di una macchina alcuni giorni fa. All'inizio sembrava essere solo un po' sporco e spaventato, ma dalle indagini diagnostiche sono emerse delle gravissime ernie: "L'intestino era finito in gran parte in torace e in parte nel sottocute".

L'operazione gli ha salvato la vita, ma ora è arrivato il conto

Subaru faceva fatica a respirare e a mangiare, è stato quindi operato d'urgenza in una struttura esterna, domenica sera, dopo essere stato ricoverato e stabilizzato per 24 ore. L'operazione gli ha salvato la vita, ma ora è arrivato il conto: "Il costo della chirurgia e del ricovero (di cui alleghiamo il preventivo nei commenti) è di 1384€, nella speranza che presto lui sia stabile a sufficienza per essere dimesso e tornare in canile, altrimenti si aggiungeranno le spese di ulteriore ricovero ed esami.

Il canile da diverso tempo vive una situazione di emergenza con quasi 70 gatti in canile

Il canile da ormai diverso tempo vive una situazione di emergenza con quasi 70 gatti in canile, la maggior parte dei quali necessita di cure. "Chi ci conosce sa che non ci fermiamo mai e facciamo sempre ciò che è necessario per salvare le loro vite, ma il numero degli animali è davvero alto e le spese sono sempre di più - continuano dal canile Montecontessa -. Senza il vostro aiuto non riusciremo a saldare tutte le cure necessarie e non vogliamo nemmeno pensare alla possibilità di dover scegliere quali vite salvare. Un vostro piccolo gesto può essere un grandissimo aiuto per coloro che non hanno nessuno: i gatti e cani abbandonati, o randagi, che vengono spesso dimenticati dai più. Noi, grazie a voi, saremo sempre al loro fianco. Se vorrete aiutarci a pagare le spese per le cure di Subaru, lui e tanti altri ve ne saranno grati per sempre. Subaru inoltre cerca casa!".

Come aiutare Subaru

Per aiutare Subaru potete scegliere una delle modalità a questo link: https://associazioneuna.org/donazioni/

O fare un bonifico con la causale "un aiuto per Subaru", IBAN IT42E0501801400000016879660 intestato a Associazione U.N.A. ODV

Grazie di cuore da parte del piccolo Subi!

Per informazioni:

0108979374

351 031 7835 (solo Whatsapp)

371 572 4119 (solo SMS o Whatsapp)



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook