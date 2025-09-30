A7, da questa sera ripartono i lavori al nodo di Busalla: una corsia per senso di marcia

Ripartono i lavori di ammodernamento lungo la A7 Serravalle-Genova del nodo di Busalla, avviati questa estate con la riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo.

Cosa cambia da questa sera

Dopo la pausa osservata durante la seconda metà di settembre per favorire gli spostamenti in occasione del Salone Nautico di Genova e la riapertura delle scuole, dalla serata di oggi, martedì 30 settembre, si avvia la seconda e più importante fase del restyling del nodo di Busalla, dove, come concordato ai tavoli istituzionali, verrà attivato uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia che garantirà la piena disponibilità della stazione di Busalla. I lavori riguarderanno l’ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora.

A partire dal 13 ottobre una corsia di marcia anche tra Ronco e Isola del Cantone

A partire dal 13 ottobre, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verrà attivato un secondo cantiere per l’ammodernamento della galleria Monreale e l’adeguamento al D.lgs 264. Anche in questo caso la circolazione sarà su una corsia per senso di marcia.

Telecamere, più pattuglie e presidi con mezzi per il servizio di soccorso

Al fine di minimizzare i disagi all’utenza e ottimizzare i tempi di esecuzione, ulteriori interventi verranno realizzati in ombra ai cantieri già attivi. Inoltre, in accordo con la Polizia Stradale, è stato predisposto uno specifico piano di gestione del traffico che prevede, tra l’altro, strumenti aggiuntivi per il controllo dei limiti di velocità, telecamere ad hoc per il monitoraggio, pattuglie di polizia integrative su strada e presidi con mezzi per il servizio di soccorso meccanico nei punti nevralgici per ridurre al minimo i tempi di intervento in caso di necessità.

Infine, verrà attivato un piano di comunicazione per favorire, come percorso alternativo, l‘utilizzo della A26, lungo la quale per tutta la durata dei lavori verranno garantite almeno due corsie per senso di marcia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook