A7, finiti i lavori a Busalla. Nuovo cantiere in autunno: cosa cambia

Finiti dopo un mese, come da programma, i lavori il cantiere il restyling del nodo della valle Scrivia. Questa prima parte di lavori ha comportato per un mese a partire dall'11 settembre, un restringimento di carreggiata in direzione sud, con la conseguente chiusura in modalità continuativa dell'uscita di Busalla per chi arrivava da Milano.

I disagi non terminano a settembre

Ma i disagi non terminano a settembre: infatti, dall'autunno, sono previsti sempre nel nodo di Busalla lavori di ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora. Un cantiere complesso dunque, diviso in fasi, che potrebbe durare potenzialmente molto a lungo.

Da parte dei sindaci della valle è arrivata la richiesta di un sostegno economico da parte di Aspi per avere in servizio in Valle Scrivia un'automedica operativa h24 per tutta la durata dei lavori.

