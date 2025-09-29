Comune pensa alla mini-funivia tra Granarolo e forte Begato, oggi incontro Salis-aziende

Nessun commento da parte delle aziende coinvolte nella realizzazione della funivia di Begato, al termine dell'incontro con la sindaca di Genova Silvia Salis le reazioni sono affidate a un comunicato in cui si annuncia un tavolo tecnico in tempi brevi "per verificare la fattibilità giuridica, tecnica ed economica di una variante al progetto della funivia verso forte Begato approvato nel corso del precedente ciclo amministrativo". È l'unica novità emersa oggi pomeriggio a Palazzo Tursi al termine del primo incontro ufficiale tra Salis e i rappresentanti delle aziende che si sono aggiudicate l'appalto per la costruzione della funivia, Collini, incaricata della parte edile, e Doppermayer, leader mondiale negli impianti a fune e già costruttrice dello Skyway del Monte Bianco.. Al confronto hanno partecipato anche l'assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e i tecnici comunali.

"L'obiettivo dell'attuale amministrazione è la progettazione e realizzazione di un nuovo impianto funiviario che costituisca una naturale prosecuzione della cremagliera Principe-Granarolo, estendendosi dalla stazione di testa di Granarolo fino a Forte Begato - ribadisce la Giunta Salis in una nota -. La nuova proposta si inserisce in una visione più ampia che prevede la creazione di una collina e valletta dello sport nell'area compresa tra il Lagaccio e Granarolo, interamente dedicata al tempo libero e allo sport, con spazi pubblici accessibili gratuitamente a tutti i cittadini".

La giunta comunale rimarca con fermezza "la propria contrarietà alla realizzazione di qualsiasi progetto che insista sul quartiere e sulle abitazioni del Lagaccio".

