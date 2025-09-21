Obama raggiunge la moglie Michelle, la coppia sullo yacht tra Portofino e Camogli

Barack e Michelle Obama

Barack Obama ha raggiunto la sua first lady in Liguria, come preannunciato già venerdì scorso, quando Michelle è arrivata a Genova con il suo volo privato. L'ex presidente degli Stati Uniti è atterrato all'aeroporto del capoluogo ligure nella tarda serata di ieri, a bordo del suo jet, per trasferirsi senza nessuna sosta a Santa Margherita Ligure, dove si è imbarcato sullo yacht Seven Seas del regista Steven Spielberg.

Una sosta tra le perle della Liguria

A bordo della mega imbarcazione c'era ad attenderlo la sua amata Michelle, che aveva già raggiunto il borgo ligure nei giorni scorsi. Una delle coppie più famose del mondo hanno raggiunto la Liguria per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Lo Seven Seas, da diversi giorni davanti alla piazzetta più glamour del mondo, si è trasferito dal golfo del Tigullio alla baia di San Fruttuoso e poi in rada a Camogli, dove è stato riconosciuto e fotografato da numerosi curiosi.

Già nel 2023 erano stata immortalata sullo yacht

La curiosità è che già nel 2023 Michelle Obama, che insieme al marito Barack non ha mai negato la sua passione per la Liguria, era stata fotografata a Portofino su un motoscafo partito dallo yacht da 250 milioni di dollari del regista Steven Spielberg. Due anni dopo, sembrerebbe che con l'autrice ci sia un altro ospite, uomo molto noto. Potrebbe essere l'attore americano Tom Hanks: già due anni fa infatti Obama era stata fotografata con l'attore e la moglie Rita Wilson proprio a Santa Margherita Ligure.

