Meteo Liguria, arriva la pioggia nel giorno del solstizio d'inverno





Una domenica prenatalizia di nubi con l'arrivo della pioggia verso sera che porta a un inizio settimana di maltempo. E la tendenza al momento parla di un Natale piovoso in Liguria. E oggi, 21 dicembre, alle 16.03 arriva l'inverno: è infatti tempo del solstizio che ci porta alla nuova stagione, sancisce l'arrivo dell'inverno astronomico e la fine dell'autunno. Il 21 dicembre è anche il giorno più corto dell'anno, ovvero quello con meno ore di luce, e con la notte più lunga.

DOMENICA - Ancora cielo coperto con piogge deboli, più probabili sui settori alpini fino al pomeriggio. Poi, l'arrivo di una perturbazione dalla Francia porta un peggioramento a partire da Ponente con piogge diffuse in intensificazione nella notte.

Temperature: Stazionarie.

Umidità: Su valori alti.

Venti: Settentrionali o di direzione variabile al mattino a Levante, deboli o moderati, in rinforzo la sera.

Mare: Mosso a Ponente, poco o localmente mosso a Levante.

LUNEDI - La perturbazione interessa la nostra regione e porta condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse fin dal mattino anche moderate sul centro-Ponente. Fenomeni in estensione a Levante con deboli piogge sparse dalla mattinata. Non mancherà la neve nell'entroterra di Ponente. Temperature in calo.

