Al Salone Nautico la premiazione della Millevele, Bucci: "Pronti a fare sempre meglio"

La premiazione della Millevele al Salone Nautico di Genova

Mattinata di premiazioni al Salone Nautico di Genova dove il presidente della Regione Marco Bucci e l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro hanno premiato i vincitori della Millevele, sulla terrazza del padiglione Jean Nouvel, gremito di partecipanti. Una conclusione che, ancora una volta vuole rappresentare al meglio l'immagine più autentica di Genova e della Liguria.

Il monito: "Crescere sempre di più"

"La nostra è una terra che vive col mare che trae lavoro dal mare, innovazione e cultura – ha commentato il presidente della Liguria Marco Bucci – e che nel mare trova la sua più grande bellezza. Ieri è stata una bellissima giornata, anche se il vento era poco, ci siamo molto divertiti. Le centinaia di imbarcazioni che hanno colorato il nostro golfo sono un segno di vitalità che ci fa pensare all'opportunità di conferire un riconoscimento anche a chi ha partecipato a tante regate Mille vele. Quella di ieri è stata una festa collettiva che ci ha dimostrato che c’è spazio per migliorarci e fare sempre meglio. Complimenti ai vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato e arrivederci alla prossima edizione".

Il legame tra i liguri e il mare

Alle parole del presidente della Regione Liguria hanno fatto eco l'assessore regionale allo Sport, Simona Ferro che ha sottolineato l’importanza delle MilleVele: "Una manifestazione che sigla tradizione, sport e il legame particolare tra i liguri e il mare. Vogliamo ringraziare lo Yacht Club nella persona del presidente Carlo Cameli e anche il main partner Iren, senza i quali non sarebbe possibile organizzare l’iniziativa. Una manifestazione che quest’anno ha assunto numeri importanti proprio in occasione di Liguria 2025 regione europea dello sport a dimostrazione di come la regione Liguria sia sempre più a misura di sportivo e sia capace di dare grande impulso a quelle che sono manifestazioni legate al mare, come questa".

La proposta della sindaca Salis

Nel frattempo la sindaca di Genova Silvia Salis ha proposto un gemellaggio sportivo, ovvero dare un premio di una classifica combinata fra la Millevele e la Barcolana, in modo da spronare a fare entrambe le regate. "È una suggestione, ma potrebbe anche diventare realtà, non una sfida ma una collaborazione sull'asse Genova-Trieste - ha spiegato Silvia Salis -. È un invito che lancio allo Yacht Club, a Millevele e a Barcolana. Come nell'atletica esiste la Diamond league che mette insieme le migliori gare del mondo per attirare la partecipazione degli atleti più forti mi piacerebbe proporre a Trieste l'idea di una combinata velica tra Millevele e Barcolana. I velisti che parteciperanno a entrambe le regate potrebbero competere per un trofeo speciale, con premiazione finale a Trieste al termine della Barcolana. Vediamo se questa proposta potrà essere accolta per l'edizione del prossimo anno".

