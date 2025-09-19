Michelle Obama atterrata a Genova per un weekend sullo yacht di Spielberg

Il suo aereo è atterrato poco prima delle 14 all'aeroporto Cristoforo Colombo, ma le preparazioni al suo arrivo sono iniziate nei giorni scorsi. Così Michelle Obama, ex first lady degli Stati Uniti d'America, ha deciso di passare un weekend tra le perle del Tigullio. Tra Portofino e Santa Margherita Ligure, i suoi spostamenti sono - chiaramente - top secret, ma quello che è certo è che l'ex presidente Dem Barack Obama non l'ha accompagnata. È infatti atteso per la giornata di domani, sabato 19 settembre.

La prassi prima dell'arrivo dei capi di stato

Oltre alle forze dell'ordine, in allerta dai giorni scorsi come sempre accade per le visite dei presidenti e capi di Stato, anche la macchina sanitaria genovese è stata allertata. I funzionari dell'ambasciata americana hanno lavorato per ottenere tutte le informazioni necessarie per spostamenti sicuri e controllati, come è verosimile pensare che, come successo per altre visite di Papi e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, siano stati fatti dei sopralluoghi all'ospedale Policlinico San Martino come in tutti gli altri luoghi dove miss Obama passerà le sue giornate.

Già nel 2023 era stata fotografata a bordo dello Yatch di Spielberg

Già nel 2023 la donna era stata fotografata a Portofino su un motoscafo partito dallo yacht da 250 milioni di dollari del regista Steven Spielberg. Due anni dopo, sembrerebbe che con l'autrice ci sia un altro ospite, uomo molto noto. Potrebbe essere l'attore americano Tom Hanks: già due anni fa infatti Obama era stata fotografata con l'attore e la moglie Rita Wilson proprio a Santa Margherita Ligure.

