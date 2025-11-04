Da Plutarco a Keplero: con Odifreddi un viaggio a teatro fra mito, scienza e stelle

Piergiorgio Odifreddi

Lo spazio ha sempre ispirato le più varie forme d'arte, dalla letteratura al cinema e dalla musica alla pittura. Il fascino dell'ignoto unito alla ricerca di una dimensione 'altra' rispetto a quella che frequentiamo normalmente sono uno stimolo troppo grande per non cercare di confrontarsi in qualche modo con l'ignoto e l'oscuro. E' da qui che è partito Piergiorgio Odifreddi – matematico, saggista e divulgatorre scientifico – per un'esplorazione verso i pianeti e i satelliti del sistema solare che porterà sabato 8 novembre alle 21 al Teatro Sociale di Camogli con Dalla Terra alle lune. Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens, spettacolo prodotto dal Teatro Pubblico Ligure e progettato da Sergio Maifredi.

Un confronto fra protagonisti della cultura occidentale

“Un’operazione culturale – spiega Odifreddi – che prende alcuni classici per renderli comprensibili a un pubblico contemporaneo”. Sarà come stare a bordo di un’astronave con Odifreddi a guidare la navicella dopo aver arruolato come membri del suo equipaggio Plutarco, il grande storico e filosofo antico, Keplero, uno dei fondatori dell’astronomia moderna, e Huygens, il maggiore scienziato vissuto nel diciassettesimo secolo che separò Keplero e Galileo da Newton. Nel corso della sua missione Odifreddi confronta tre loro brevi capolavori - Il volto della Luna, Sogno e l’Osservatore cosmico - sorprendentemente legati l’uno all’altro, ne sottolinea le anticipazioni e gli errori e non si lascia sfuggire l’occasione per spaziare dalla mitologia alla fantascienza, dalla letteratura al cinema, e dalle primordiali idee della fisica antica alle sofisticate fotografie dell’astronomia moderna. In questo modo quello che sino ad ora era stato un confronto a distanza durato millenni diventa un dialogo vivo fra tre grandi protagonisti della cultura occidentale.

